قاليباف: ايران لطالما دعمت القرارات الوطنية للبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن علي حسن خليل، نائب الرئيس السياسي لنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، التقى بعد ظهر اليوم الأحد في بهارستان بقاليباف، وأجرى معه مباحثات.

وقال قاليباف خلال اللقاء، معربًا عن سعادته بزيارة الوفد اللبناني إلى إيران: إن علاقتنا مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني صادقة جدًا، ونتواصل بشكل مستمر لتنسيق القضايا المشتركة.

وأضاف قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتمامًا خاصًا للأمة الإسلامية، بما في ذلك المجتمع اللبناني، وقد أثبتنا عمليًا أننا لا نفرق بين أهل السنة وأهل الشيعة. كما أن الشهيد سليماني تصرف بنفس النهج في العراق وسوريا ودول أخرى. نحن نعتبر أعداء العالم الإسلامي أعداء لنا.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى عدوانية الكيان الصهيوني، موضحًا أن اتفاق وقف إطلاق النار كان مجرد كلام، وعندما تتاح الفرصة للكيان الصهيوني، سيواصل جرائمه وتوسعه، فمع أن وقف إطلاق النار شكلي، فإن التقارير تشير إلى استشهاد 300 شخص في لبنان منذ توقيع الاتفاق.

وأكد قاليباف دعم إيران للقرارات الوطنية في لبنان، وقال إن نبيه بري يمثل محور الوحدة ورمز الشيعة في الحكمة والبصيرة والنضج في لبنان.

وأضاف حول حكمة نبيه بري أثناء الحرب وتوقيع وقف إطلاق النار: إنه تصرف بحكمة كبيرة طوال هذه الفترة، وقد تابعت الأمور عن كثب، وظهرت بصيرته السياسية في هذه المرحلة بشكل واضح.

وأشار رئيس المجلس إلى زيارتين قام بهما للبنان أثناء الحرب، موضحًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي قرار يتخذه اللبنانيون بشكل موحد، ونعتبر دعم لبنان من واجباتنا.

وأكد قاليباف أن تعاوننا هو ما يجعلنا أقوياء، ويجب أن يرى كل من أمريكا والكيان الصهيوني أننا نقف معًا في جميع الظروف.

من جانبه، أعرب علي حسن خليل عن سعادته بزيارة إيران ونقل تحيات نبيه بري، وقال إن رئيس مجلس النواب اللبناني يعطي أهمية كبيرة لمجلس الشورى الإسلامي ولكم كرئيس له، وقد قمتم بسلسلة من الزيارات إلى لبنان في أوقات صعبة وأزمات، مما يعكس الدعم الذي تقدمهون لبلدنا.

وأضاف أن لبنان مرّ مؤخرًا بإحدى أصعب الحروب، وكانت إيران الإسلامية إلى جانب لبنان، ونأمل أن تكون إيران أكثر حضورًا في مواجهة التحديات القادمة معنا.

وأشار نائب الرئيس السياسي لمجلس النواب اللبناني إلى استمرار عدوان الكيان الصهيوني على لبنان، مؤكدًا أنه رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، فإن العدو لم يلتزم بالاتفاق ويواصل يوميًا أفعاله الإجرامية وعمليات الاغتيال في إيران. ومنذ توقيع الاتفاق حتى اليوم، استشهد 300 شخص، ومع ذلك يلتزم لبنان وجبهة المقاومة بالاتفاق القائم.