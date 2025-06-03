عراقجي: استمرار التخصيب داخل ايران خط احمر.. المقترح الامريكي يحمل غموض وتساؤلات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني قال في جلسة توقيع ونقاش لكتابه "قوة التفاوض": لو لم تكن لدينا القوة الدفاعية اللازمة، واستطاعت الولايات المتحدة قصف منشآتنا النووية، لما كان هناك مبرر للدخول في مفاوضات.

واضاف: لو لم تكن لدينا القدرة العلمية ولم نستطع المضي قدمًا في برنامجنا النووي، لما كان لديهم مبرر للتفاوض.

واشار عراقجي إلى ان الاقتراح الذي تلقيناه من الولايات المتحدة يحمل الكثير من الغموض والتساؤلات. العديد من النقاط في هذا الاقتراح غير واضحة.

وقال: سنقدم الرد المناسب في الأيام المقبلة بناءً على مبادئ إيران ومصالحها.

واكد ان استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية هو خطنا الأحمر. هذه حقيقة أدركتها جميع الدول.