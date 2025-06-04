عراقجي لنظيره اللبناني: التجربة أثبتت فعالية المقاومة في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أعلن موقع "العهد" الإخباري اللبناني أن الهدف الرئيسي لزيارة رئيس الدبلوماسية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، إلى بيروت هو تعزيز العلاقات الثنائية وتحسينها، بما في ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية، بالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية المتبادلة بين بيروت وطهران.

أفادت المصادر لموقع "العهد" أن مبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه لبنان جاءت استجابةً لليد الممدودة للرئيس اللبناني العماد جوزيف عون لتعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد تصريحات الرئيس عون الأخيرة في مقابلة مع التلفزيون المصري حول رغبة لبنان في علاقات حكومية.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت لموقع "العهد"، رأت إيران في لبنان تحولات وفرصة واعدة لإعادة بناء هذه العلاقة، لا سيما بعد توترها مؤخرًا بسبب بعض الإجراءات، بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية. ووصفت المصادر النتائج الإجمالية للاجتماعات بـ"الإيجابية"، موضحةً أن عراقجي أكد دعم بلاده للبنان على ثلاثة محاور رئيسية:

1- دعم موقف لبنان الموحد تجاه مختلف القضايا المطروحة

2- دعم حقوق لبنان وجهوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته

3- دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار، والاستعداد للتعاون معها

وفي لقاء مع وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي، أفادت مصادر لموقع "العهد" أن الوزير الإيراني أكد لراجي وزير الخارجية أن الدبلوماسية وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج المرجوة ضد الاحتلال، وأن إسرائيل لا تُخضع إلا للقوة، وأن المقاومة في لبنان أثبتت فعاليتها من خلال النتائج التي حققتها سابقًا بطرد المحتل. والأهم من ذلك، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تكتفيا بنزع سلاح المقاومة، بل ستطالبان أيضًا بنزع سلاح الجيش اللبناني.

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