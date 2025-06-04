السفارة الهندية تشكر إيران على إنقاذ 3 مواطنين هنود مختطفين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت السفارة الهندية في طهران، اليوم الأربعاء، في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "تم إنقاذ ثلاثة مواطنين هنود مختطفين بنجاح وهم الآن تحت رعاية السفارة الهندية، ونحن نسهل عودتهم السريعة إلى البلاد".



وفي هذه الرسالة أيضًا، أكدت السفارة الهندية: "إننا نتقدم بخالص الشكر للحكومة الإيرانية على جهودها السريعة والفعالة في إطلاق سراح هؤلاء الأفراد".



وفي وقت سابق، علقت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيودلهي أيضًا على تقارير حول اختفاء ثلاثة مواطنين هنود في إيران.



وجاء في رسالة السفارة الإيرانية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إن قضية اختفاء ثلاثة مواطنين هنود تتابعها الدائرة القنصلية بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن خلال السلطات القضائية المختصة".



وبحسب هذه الرسالة، سيتم أيضًا إبقاء سفارة جمهورية الهند في طهران، بالتنسيق مع القسم القنصلي، على اطلاع بمتابعة النظام القضائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



واختتمت السفارة الإيرانية تحذيرها بأنه "نظراً لطبيعة هذا الحادث، يُنصح للمواطنين الهنود بعدم الانخداع بالوعود التي يقدمها الأفراد والوكالات الهندية غير الشرعية بالسفر إلى دول أخرى".



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