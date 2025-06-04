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٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٥٩ م

منتخب الكرة الطائرة الإيراني يفوز بكأس كافا

منتخب الكرة الطائرة الإيراني يفوز بكأس كافا

فاز المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة "ب" بلقب بطولة دوري أمم آسيا الوسطى بعد فوزه على الهند. واجه منتخب إيران للكرة الطائرة (ب) نظيره الهندي في نهائي بطولة دوري أمم آسيا الوسطى، وتغلب عليه بنتيجة 3-0، ليصبح بطلاً للبطولة.

وأفادت وكالة مخر للأنباء، انه واجه منتخب إيران للكرة الطائرة (ب) نظيره الهندي في نهائي بطولة دوري أمم آسيا الوسطى، وتغلب عليه بنتيجة 3-0، ليصبح بطلاً للبطولة.

فاز تلامذة بيمان أكبري في المباراة بنتيجة 25-17 و25-20 و25-19، وبهذا الفوز الذي كان فوزهم السادس على التوالي في هذه البطولة، حصدوا لقب البطولة.

حقق منتخب إيران للكرة الطائرة "ب" ثلاثة انتصارات متتالية على الهند وتركمانستان وأوزبكستان في الدور التمهيدي، وتغلب على كازاخستان وباكستان في الدور الثاني ليصل إلى النهائيات بخمسة انتصارات متتالية دون أي هزائم، وتوج بالبطولة بفوزه على الهند في النهائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1958853
جواد ماستری فراهانی

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