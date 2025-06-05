اقامة مراسم البراءة من المشركين في صحراء عرفات بمشاركة واسعة للحجاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قبل دقائق من بدء مراسم البراءة من المشركين الرسمية، امتلأت خيمة الحجاج الايرانيين بسبب الإقبال الهائل من الحجاج.



بعد تلاوة القرآن الكريم وقرائت دعاء أمير المؤمنين (ع) بدأت مراسم براءة الحجاج الإيرانيين من المشركين في عرفات.





ونظراً للعدد الكبير من الحجاج الذين توافدوا إلى خيمة بعثة ايران قبل ساعة من بدء المراسم، فإن القدرة الاستيعابية داخل الخيمة أصبحت ممتلئة، ولكن تم أيضاً إعداد المظلات بجوار الخيمة لاستقرار الحجاج فيها.



بدأ الحفل بتلاوة الآيات الأولى من سورة التوبة من قبل القارئ الدولي حميد رضا أحمدي وفا في بلادنا.



وردد المشاركون في المراسم شعارات مثل:



الله أكبر، لا إله إلا الله

لا إله إلا الله أمريكا عدو الله.

لا إله إلا الله، إسرائيل عدو الله

يا أيها المسلمون، اتحدوا، اتحدوا!

براءة المسلمين، من عمل المشركين

يا أيها المسلمون، غزة تغرق في الدماء.



وقرأ حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الفتاح نواب ممثل قائد الثورة الإسلامية في شؤون الحج والزيارة والمشرف على الحجاج الإيرانيين رسالة قائد الثورة الإسلامية للحجاج.



وتقام احتفالات مماثلة في خيام أخرى بالعرفات لتبرئة من المشركين.



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