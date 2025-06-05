بالفيديو..الحجاج الايرانيون يرددون شعارات منددة بجرائم الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بدأت مراسم البراءة من المشركين للحجاج الإيرانيين في وقفة عرفات منذ الساعة التاسعة صباحًا اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وقرأ حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الفتاح نواب، ممثل قائد الثورة الاسلامية لشؤون الحج والزيارة ورئيس الحجاج الإيرانيين، رسالة قائد الثورة على الحجاج.

بلغت حفاوة الاستقبال في هذه المراسم حدًا جعل خيمة بعثة قائد الثورة في عرفات تمتلئ عن آخرها قبل دقائق من بدء المراسم.

كما تُقام مراسم مماثلة في خيام أخرى بعرفات للبراءة من المشركين.

ويردد الحاضرون في الحفل شعارات مثل: الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أمريكا عدو الله، لا إله إلا الله، إسرائيل عدو الله، يا مسلمين، اتحدوا، اتحدوا، يا مسلمين غزة تغرق في الدماء.

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