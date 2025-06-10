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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٠١ م

شيباني: اوروبا وأمريكا كانتا تسعيان للقضاء على النفوز الايراني في سوريا

شيباني: اوروبا وأمريكا كانتا تسعيان للقضاء على النفوز الايراني في سوريا

اكد ممثل وزير الخارجية الايراني لشؤوون غرب آسيا، ان اوروبا وامريكا كانت تسعيان إلى القضاء على النفوز الايراني في سوريا، وتوفير مظلة أمنية للكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد رضا رؤوف شيباني، الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون غرب آسيا، إلى أن التطورات في سوريا لا تزال هشة، وقال: "إن النقاط المشتركة بين إيران وأوروبا، مثل ضرورة تشكيل حكومة شاملة ومخاوف الإرهاب، قد تُمهد الطريق لتعاون محدود في المستقبل".

وأشار إلى دور اوروبا وامريكا في احداث سوريا قائلا: لعبت أوروبا والولايات المتحدة دورًا فاعلًا في مرحلتين قبل سقوط بشار الأسد وبعده. وتشمل أهدافهما الرئيسية تغيير النظام، وتقليص أو القضاء على النفوذ الإقليمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومواجهة محور المقاومة، وتوفير مظلة أمنية للكيان الصهيوني.

رمز الخبر 1959079

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