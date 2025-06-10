شيباني: اوروبا وأمريكا كانتا تسعيان للقضاء على النفوز الايراني في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد رضا رؤوف شيباني، الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون غرب آسيا، إلى أن التطورات في سوريا لا تزال هشة، وقال: "إن النقاط المشتركة بين إيران وأوروبا، مثل ضرورة تشكيل حكومة شاملة ومخاوف الإرهاب، قد تُمهد الطريق لتعاون محدود في المستقبل".

وأشار إلى دور اوروبا وامريكا في احداث سوريا قائلا: لعبت أوروبا والولايات المتحدة دورًا فاعلًا في مرحلتين قبل سقوط بشار الأسد وبعده. وتشمل أهدافهما الرئيسية تغيير النظام، وتقليص أو القضاء على النفوذ الإقليمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومواجهة محور المقاومة، وتوفير مظلة أمنية للكيان الصهيوني.