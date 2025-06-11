اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية إيران ومصر وعمان على هامش المجمع العالمي في أوسلو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد جرى اللقاء بين السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وبدر البوسعيدي، وزير خارجية عمان، وبدر عبدالعاطي، وزير خارجية مصر، حيث تم تبادل الآراء والنقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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التقى وزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية وعمان ومصر في إطار فعاليات الدورة الثانية والعشرين من المجمع العالمي في أوسلو.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد جرى اللقاء بين السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وبدر البوسعيدي، وزير خارجية عمان، وبدر عبدالعاطي، وزير خارجية مصر، حيث تم تبادل الآراء والنقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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