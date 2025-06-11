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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٢٢ م

بزشكيان: الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم أولوية إيران الرئيسية

بزشكيان: الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم أولوية إيران الرئيسية

أكد الرئيس الإيراني عزم إيران على الوقوف إلى جانب المسلمين في نصرة الشعب الفلسطيني، قائلاً: "من أولوياتنا الرئيسية في لقاءاتنا مع مسؤولي الدول ومشاركاتنا في المحافل الدولية الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس مسعود بزشكيان اعتبر مساء الأربعاء، خلال لقائه جميل هرمز، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والوفد المرافق له، أن دعم الشعوب المظلومة في العالم، وخاصة الشعب الفلسطيني المظلوم، سياسة راسخة لا تتغير، نابعة من التعاليم الأصيلة للثورة الإسلامية، وقال: "هذا الإيمان الراسخ مستوحى من شخصية الإمام الخميني (رحمه الله) وقائد الثورة الإسلامية، وانطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ، سنبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأشار الرئيس الايراني إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة والوضع المزري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن العامل الرئيسي في استمرار هذه الوحشية والجريمة هو غياب الوحدة والتماسك والتنسيق بين الدول الإسلامية، مضيفا: "إن ما نسعى إليه هو بذل الجهود لتعزيز التقارب والأخوة وحسن الجوار في العالم الإسلامي والتوصل إلى رؤية وموقف مشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

رمز الخبر 1959133

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