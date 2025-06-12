اسلامي: قرار الوكالة جاء للضغط على إيران..سنبدأ بالتخصيب في منشأة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، قال ردا على قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الدول الأوروبية وأميركا يستغلون الوكالة الدولة الخاضعة للنفوذ الصهيوني للضغط عيلنا للحصول على امتيازات.

وأضاف سنقوم بتبديل اجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بالجيل السادس في منشأة فوردو.

وتابع سنطلق مكانا ثالثا لتخصيب اليورانيوم وجهزنا له مكانا أمنا وسنبدأ بالتخصيب.

اعتبر اجراءات الدول الغربية وأميركا، حرب نفسية، للضغط على إيران وإنهاء برنامجها النووي.

ولفت إلى أن الاطراف الاخرى تتوقع التزام إيران بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي فيما لا تلتلزم هي بتعهداتها.

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