لجنة الامن القومي الايراني: خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي مطروح على الطاولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في معرض رده على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: "إن القرار الذي أصدره مجلس المحافظين ضد إيران صيغ لأغراض سياسية بحتة ويفتقر إلى الصلاحية القانونية والفنية".

وأضاف رضائي: "إن هذا الإجراء يدل على أن استقلالية الوكالة قد فقدت وأصبحت تحت تأثير القوى الغربية".

وأكد: "أن كل التحركات التي جرت في الأيام الأخيرة، بما في ذلك إصدار هذا القرار والإجراءات النفسية التي اتخذتها الولايات المتحدة، مثل سحب بعض رعاياها من المنطقة، تهدف إلى إجبار إيران على التراجع".

وفيما يتعلق برد إيران على هذا القرار، قال رضائي: "إن الردود التي قدمها مسؤولو البلاد حتى الآن على هذا القرار، بما في ذلك إطلاق المجمع الثالث واستبدال أجهزة الجيل الأول بأجهزة أكثر تقدما، ليست سوى جزء من أعمالنا".

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان في النهاية: "مع احتفاظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحق الرد الفني وغير الفني، فإنها ستنظر بجدية في خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا استمر هذا الاتجاه".

/انتهى/