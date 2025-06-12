آية الله السيد ياسين الموسوي: «البراءة» ركن قرآني أصيل في شعيرة الحج الأكبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في افتتاح أعمال الندوة العلمية التي أقيمت في المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ألقى سماحة آية الله السيد ياسين الموسوي، إمام جمعة بغداد، كلمة علمية عميقة تناول فيها البعد القرآني والفقهي لشعار البراءة من المشركين في مناسك الحج الأكبر.

واستهل سماحته كلمته بتفسير الآيات الثلاثة الأولى من سورة التوبة، معتبرًا إياها الأساس التشريعي لمبدأ البراءة في الحج، ومؤكدًا أن هذا الموقف ليس طارئًا ولا سياسيًا، بل هو تجلٍّ أصيل من تجليات التوحيد ونبذ الشرك، مضيفًا أن الحج في صورته الكاملة لا يكتمل من دون إعلان موقف صريح من قوى الظلم والانحراف.

وأشار آية الله الموسوي إلى أن البراءة من المشركين تمثّل واجبًا دينيًا وسياسيًا في آن واحد، يجمع بين مقتضيات الفقه والاجتهاد، ومستلزمات الوعي الحضاري، مشددًا على أن إحياء هذه الشعيرة يجب أن يبقى حاضرًا في خطاب الأمة الإسلامية، خصوصًا في مواجهة مشاريع التطبيع والاستسلام والهيمنة.

وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تُدرَس شعيرة البراءة ضمن سياقها القرآني العميق، وتُفعَّل في وجدان الأمة كمنظومة وعي وموقف ورسالة، وليس مجرد ممارسة موسمية أو شعار ظرفي.