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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:١١ ص

رضائي: لن يمر أي شر دون رد

رضائي: لن يمر أي شر دون رد

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني: استهداف أي من الاماكن في الارضي المحتلة سيكون هدفنا المشروع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، على منصة اكس ردًا على الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني: استهداف أي من الاماكن في الارضي المحتلة سيكون هدفنا المشروع.. لن يمر أي شر دون رد.

/انتهى/

رمز الخبر 1959188

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