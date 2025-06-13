وزارة الدفاع الايرانية تعلن استعدادها لتنفيذ عقاب قاسٍ ورادع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة لوزارة الدفاع الإيرانية أعلنت أن الكيان الصهيوني المزيف والإجرامي كشف مرة أخرى عن وجهه الخبيث والمعادي للإنسانية فجر اليوم، وارتكب جريمة سافرة عبر هجوم جبان على مجمع سكني داخل الأراضي المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضافت، في هذا العدوان الوحشي، الذي يتعارض مع كافة القوانين الدولية، استُشهد عدد من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم نساء وأطفال، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة والعلماء في هذا الوطن، اظهر مرة أخرى الطبيعة الإجرامية والشريرة لهذا الكيان القاتل للأطفال.

وتابعت ، تتقدّم وزارة الدفاع بأحرّ التعازي إلى الشعب الإيراني العظيم وإلى عائلات الشهداء الكرام، وتؤكّد أن اليد القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستنادًا إلى أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبدعم من الشعب، مستعدة لتنفيذ عقاب قاسٍ ورادع.

وأكدت الوزارة أن الكيان الصهيوني سيدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة بكامل كيانه.

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