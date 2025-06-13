وزارة الخارجية الايرانية: الرد على عدوان الكيان الصهيوني حقٌّ مشروعٌ لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نُشر بيان وزارة الخارجية بشأن العدوان العسكري للكيان الصهيوني على إيران. وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

انتهك الكيان الصهيوني المحتل والمارق، صباح اليوم، وحدة أراضي إيران الحبيبة وسيادتها الوطنية، وهاجم مناطق شملت عدة أحياء سكنية في طهران ومدن أخرى في بلدنا، ما أسفر عن استشهاد كوكبة من أشرف وأخلص خدام الوطن في الدفاع عن شرف إيران وسيادتها، وعن العلم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من الأبرياء.

تهنئ وزارة الخارجية القيادة العليا والشعب الإيراني الكريم على شهادة المدافعين والوطنيين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل وطننا خلال هذه الجريمة التي لا تُغتفر التي ارتكبها الكيان الصهيوني.

إن هجمات الكيان الصهيوني على إيران تنتهك الفقرة الثانية من المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة، وتُمثل انتهاكًا صارخًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن الرد على هذا الانتهاك هو حق إيران القانوني والمشروع وفقًا للمادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة، ولن تتردد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن نفسها.

إن جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة، والتي تتبنى فلسفة وجودية تتمثل في منع الاغتصاب وانتهاك السلام وتهديده، قد أكدت على مهمة مجلس الأمن التابع للمنظمة باتخاذ إجراء عاجل لمواجهة انتهاكات السلم والأمن الدوليين من خلال العدوان الصريح للكيان الصهيوني على إيران.

كما تُذكّر وزارة الخارجية بواجبات الأمين العام للأمم المتحدة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة في هذا الصدد، وتدعوه إلى اتخاذ إجراء فوري في هذا الصدد.

يُتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الدول الإقليمية والإسلامية، وأعضاء حركة عدم الانحياز، وجميع الدول المعنية بالسلم والأمن الدوليين، أن تُدين فورًا هذا العدوان الإجرامي، وأن تتخذ إجراءات فورية وجماعية لمواجهة هذه المغامرة الخطيرة التي عرّضت، بلا شك، السلم والأمن العالميين لتهديد غير مسبوق.

إن الآثار والعواقب الخطيرة والبعيدة المدى لعدوان الكيان الصهيوني على وطننا الحبيب إيران، سيتحملها هذا الكيان وداعموه.

ما كان من الممكن أن تُنفّذ أعمال الكيان الصهيوني العدوانية ضد إيران دون تنسيق وتفويض من الولايات المتحدة. وعليه، فإن الحكومة الأمريكية، بصفتها الداعم الرئيسي لهذا الكيان، ستكون مسؤولة أيضًا عن الآثار والعواقب الخطيرة لمغامرة الكيان الصهيوني.

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