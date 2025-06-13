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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٣٨ ص

الأركان العامة للقوات الإيرانية: الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون صارماً

الأركان العامة للقوات الإيرانية: الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون صارماً

أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بياناً عقب العدوان الإسرائيلي على بعض مناطق إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قالت في بيانها أسفر الاعتداء العدواني والمغامر الذي شنه الكيان الصهيوني فجر يوم الجمعة (13 يونيو) على أجزاء من البلاد، واستهدافه مناطق مدنية وعسكرية، عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأعزاء، بمن فيهم نساء وأطفال، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

وفي هذا السياق، يدين مركز العلاقات التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بشدة هذا العدوان السافر من العدو الصهيوني الخبيث، والذي يتعارض مع جميع القوانين والمعايير الدولية، ويؤكد – استنادًا إلى أمر القائد العام للقوات المسلحة (دام ظله العالي) – لأبناء الشعب الإيراني الأبيّ، الصامد، والمحب للشهادة، أن رد جنودكم في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على من أمر وخطط ونفذ ودعم هذا العمل الجبان، سيكون صارمًا ومزلزلًا وباعثاً على الندم.

/انتهى/

رمز الخبر 1959185
جواد ماستری فراهانی

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