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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٥٧ ص

شاهد..مشاهد جلية من حجم الدمار الذي الحقته الصواريخ الايرانية بالعدو الصهيوني

شاهد..مشاهد جلية من حجم الدمار الذي الحقته الصواريخ الايرانية بالعدو الصهيوني

شاهد في هذا الفيديو صورا جلية من حجم الدمار الذي الحقته الصواريخ الايرانية بالعدو الصهيوني.

تحميل 5 MB

رمز الخبر 1959346
جواد ماستری فراهانی

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