https://ar.mehrnews.com/news/1959346/ ١٥/٠٦/٢٠٢٥، ٩:٥٧ ص رمز الخبر 1959346 القدس و فلسطین العدو القدس و فلسطین العدو ١٥/٠٦/٢٠٢٥، ٩:٥٧ ص شاهد..مشاهد جلية من حجم الدمار الذي الحقته الصواريخ الايرانية بالعدو الصهيوني شاهد في هذا الفيديو صورا جلية من حجم الدمار الذي الحقته الصواريخ الايرانية بالعدو الصهيوني. تحميل 5 MB رمز الخبر 1959346 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة دوي انفجارات قوية في تل أبيب غروسي: منشأتي فوردو والماء الثقيل في اراك لم تتضررا جراء الهجمات الاسرائيلية حریق مستودع "شهران" للنفط باتت تحت السيطرة مصادر صهيونية تكشف عن أضرار الهجمات الصاروخية الإيرانية على مدينة بات يام سمات الكيان الصهيوني العدوان الصهيوني اسرائيل الصورايخ الايرانية
تعليقك