شاهد..مشاهد جلية من حجم الدمار الذي الحقته الصواريخ الايرانية بالعدو الصهيوني

شاهد في هذا الفيديو صورا جلية من حجم الدمار الذي الحقته الصواريخ الايرانية بالعدو الصهيوني.