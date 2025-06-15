حریق مستودع "شهران" للنفط باتت تحت السيطرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تمت السيطرة على حريق مستودعات النفط في شهران وجنوب طهران.

يعود الدخان الأسود المحيط بمستودع النفط إلى احتراق المشتقات النفطية، والذي سيستمر حتى نفاد الوقود في الخزان، وهو أمر لا يثير قلق المواطنين.

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