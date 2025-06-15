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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٣٩ ص

حریق مستودع "شهران" للنفط باتت تحت السيطرة

حریق مستودع "شهران" للنفط باتت تحت السيطرة

حريق مستودع "شهران" للنفط غرب طهران باتت تحت السيطرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تمت السيطرة على حريق مستودعات النفط في شهران وجنوب طهران.

يعود الدخان الأسود المحيط بمستودع النفط إلى احتراق المشتقات النفطية، والذي سيستمر حتى نفاد الوقود في الخزان، وهو أمر لا يثير قلق المواطنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1959344
جواد ماستری فراهانی

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