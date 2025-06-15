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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:١٤ م

 الطاقة الذرية الإيرانية: سنواصل بقوة مسيرة تطوير التكنولوجيا النووية السلمية

 الطاقة الذرية الإيرانية: سنواصل بقوة مسيرة تطوير التكنولوجيا النووية السلمية

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستواصل بقوة مسيرة تطوير التكنولوجيا النووية السلمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت في منشور لها أنها، مستندة إلى عزيمة العلماء النوويين في هذا الوطن، ستواصل بقوة مسيرة تطوير التكنولوجيا النووية السلمية لخدمة شعب إيران.

وأضافت أن الهجمات الخبيثة للأعداء لن تستطع إيقاف إرادة هذا الشعب الصامد.

وفي وقت سابق، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في بيان، ردا على هجوم الكيان الصهيوني على إيران واستشهاد العلماء النوويين، أن إيران سترد بقوة على عدوان الكيان الصهيوني، قائلا: "إن العلماء الشباب بروح ثورية سيواصلون المسار المجيد للشهداء النوويين بقوة وأمل".

/انتهى/

رمز الخبر 1959365
جواد ماستری فراهانی

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