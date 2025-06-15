تشييع جثامين شهداء جريمة الكيان الصهيوني یوم الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام والمسلمين سيد محسن محمودي، رئيس مجلس تنسيق التبليغ الإسلامي في طهران، قال في مؤتمر صحفي إن مراسم التشييع ستُقام يوم الثلاثاء الساعة الثامنة صباحًا، انطلاقًا من ميدان الثورة الإسلامية باتجاه ميدان الحرية في العاصمة طهران.

وأضاف محمودي أن الشعب الثوري والحاضر دوماً في الساحات سيبدع من جديد ملحمة خالدة، مشيرًا إلى أن حضور الملايين في هذه المراسم سيكون تقديرًا لتضحيات قادة الحرس الثوري الأعزاء، العلماء النوويين، وشهداء جرائم الكيان الصهيوني الظالمة.

وأدان محمودي الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الأطفال والأبرياء، مشيرًا إلى أن الصهاينة الدمويين مزجوا دماء القادة الشهداء، العلماء، النساء، الرجال، والأطفال العزل، ليتركوا بذلك صورة رمزية من العلم، القوة، التضحية، والظلم في صفحات التاريخ.

وأكد أن شهادة هؤلاء الشهداء الظالمة، وحضور الجماهير الحاشد في مراسم التشييع، سيُسرّع بلا شك في سقوط الكيان الصهيوني الغاصب.

ودعا محمودي أبناء محافظة طهران المؤمنين والموالين للحضور الواسع في هذه المراسم، مؤكدًا أن هذا الحضور يمثل تجديدًا للعهد مع الشهداء وقيم الثورة والولي الفقيه.

وختم حجة الإسلام والمسلمين محمودي قائلاً: "رغم أنف الصهاينة وسادتهم الأمريكيين، سيظل الشهداء القادة باقري، سلامي، حاجي زاده، رشيد، وقادة الحرس الشهداء، وكذلك العلماء الشهيدين طهرانجي، عباسي، وبقية شهداء هذه الجريمة الوحشية خالدين في تاريخ إيران والثورة الإسلامية، ودماؤهم الطاهرة ستُفكك بساط العار الذي يحمله الكيان الصهيوني إلى الأبد."

/انتهى/