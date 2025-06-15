بدء موجة جديدة من الرد الإيراني على العدو الصهيوني ضمن عملية الوعد الصادق 3

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد إثر إطلاق صاروخ من إيران. وطالبت مستوطنيها دخول الاماكن المحمية فورا.

انطلقت صفارات الإنذار في وسط وشمال الكيان الإسرائيلي. في موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية، استُهدفت مدن تل أبيب وعسقلان وحيفا في الأراضي المحتلة.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صواريخ إيرانية على حيفا وطبريا. دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

إعلام صهيوني: إيران استهدفت منزل نتنياهو

أعلنت وسائل إعلام صهيونية أن إيران استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيسارية.كما استهدفت القوات الإيرانية محطة توليد الكهرباء في الخضيرة.