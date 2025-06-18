https://ar.mehrnews.com/news/1959511/ ١٨/٠٦/٢٠٢٥، ٨:٥١ ص رمز الخبر 1959511 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٨/٠٦/٢٠٢٥، ٨:٥١ ص فيديو...مواجهة دفاعية ناجحة لأهداف معادية في سماء طهران حقق الدفاع الجوي لبلادنا نجاحات كبيرة في مواجهة الأهداف المعادية للكيان الصهيوني. تحميل 3 MB رمز الخبر 1959511 کپی شد محتوى ذات صلة حرس الثورة: صواريخ "فتاح" حملت رسالة اقتدار إيران ..سماء الأراضي المحتلة تحت سيطرتنا الجيش الايراني يعن اسقاط 28 هدف معادي في سماء البلاد وطائرة تجسس هرمز عدوان صهيوني على اصفهان والدفاعات الجوية تتصدى سمات طهران الدفاع الجوي الايراني الكيان الصهيوني
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