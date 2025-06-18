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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٥١ ص

فيديو...مواجهة دفاعية ناجحة لأهداف معادية في سماء طهران

فيديو...مواجهة دفاعية ناجحة لأهداف معادية في سماء طهران

حقق الدفاع الجوي لبلادنا نجاحات كبيرة في مواجهة الأهداف المعادية للكيان الصهيوني.

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رمز الخبر 1959511

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