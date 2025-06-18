حرس الثورة: صواريخ "فتاح" حملت رسالة اقتدار إيران ..سماء الأراضي المحتلة تحت سيطرتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الحرس الثوري الايراني قال في البيان رقم 10 : تم استخدام صواريخ "فتاح" من الجيل الأول في الموجة الأخيرة من ضرباتنا الصاروخية على الكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف البيان: بدأنا نشهد بداية نهاية منظومة الدفاع الجوي "للجيش" الصهيوني، مؤكدا ان صواريخ "فتاح" القوية والمناورة اخترقت هذا المساء الدرع الصاروخي الدفاعي وزلزلت مراراً مخابئ الجبناء الصهاينة.

وتابع البيان: صواريخ "فتاح" حملت رسالة اقتدار إيران إلى الحليف المتوهم لـ"تل أبيب" والمحرض على الحرب

واكد الحرس الثوري ان الهجوم الصاروخي الليلة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن سماء الأراضي المحتلة أصبحت تحت سيطرتنا الكاملة، مضيفا: سكان "تل أبيب" باتوا بلا أي قدرة على الدفاع أمام ضربات إيران الصاروخية.