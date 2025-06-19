اللواء باكبور يعين العميد خادمي رئيساً لجهاز استخبارات الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء محمد باكبور، القائد العام لقوات الحرس الثوري، عين في مرسوم العميد مجيد خادمي رئيسًا جديدًا لمنظمة استخبارات الحرس الثوري.



وكان اللواء خادمي يشغل في السابق رئاسة منظمة حماية المعلومات التابعة للحرس الثوري، ويُعد من الكوادر الأمنية الرفيعة التي تمتلك خبرة واسعة في المجالات الاستخبارية والأمنية داخل المؤسسة.



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