قائد الثورة يعين العميد محمد كرمي قائدا للقوات البرية للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح القائد العام للقوات المسلحة في قرار التعيين بان تعيين العميد كرمي جاء بناء على اقتراح من القائد العام لحرس الثورة الاسلامية وفي ضوء كفاءته والخبرات القيمة التي يتمتع بها، وقال ان المتوقع الارتقاء بالقدرات الشاملة والجهوزية المتزايدة يوما بعد يوم في جميع الاقسام وكذلك تعزيز التقوى والبصيرة للكوادر والتمتع بالبنية المعنوية في التحرك نحو بناء قوات بمستوى الثورة الاسلامية.

ووجّه سماحته الشكر والتقدير للعميد محمد باكبور خلال فترة قيادته للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، داعيا الباري تعالى بالتوفيق والسداد لهم ولزملائهم.