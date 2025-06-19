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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٦ م

قائد الثورة يعين العميد محمد كرمي قائدا للقوات البرية للحرس الثوري

قائد الثورة يعين العميد محمد كرمي قائدا للقوات البرية للحرس الثوري

اصدر القائد العام للقوات المسلحة الايرانية وقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي قرارا عيّن بموجبه العميد محمد كرمي قائدا للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح القائد العام للقوات المسلحة في قرار التعيين بان تعيين العميد كرمي جاء بناء على اقتراح من القائد العام لحرس الثورة الاسلامية وفي ضوء كفاءته والخبرات القيمة التي يتمتع بها، وقال ان المتوقع الارتقاء بالقدرات الشاملة والجهوزية المتزايدة يوما بعد يوم في جميع الاقسام وكذلك تعزيز التقوى والبصيرة للكوادر والتمتع بالبنية المعنوية في التحرك نحو بناء قوات بمستوى الثورة الاسلامية.

قائد الثورة يعين العميد محمد كرمي قائدا للقوات البرية للحرس الثوري

ووجّه سماحته الشكر والتقدير للعميد محمد باكبور خلال فترة قيادته للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، داعيا الباري تعالى بالتوفيق والسداد لهم ولزملائهم.

رمز الخبر 1959567
محمدرضا مرادی

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