وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت مسيرات "جمعة النصر" و"جمعة الغضب" في جمیع انحاء ايران تنديدا بالعدوان الصهيوني على ايران بعد صلاة الجمعة.

مدينة مشهد المقدسة:

مدينة بوشهر:

مدينة بيرجند:

مدينة دير:

مدينة اهواز:

يتبع...