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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٥٠ م

لحظة بلحظة؛

مسيرات "جمعة النصر" و"جمعة الغضب" في جمیع انحاء ايران

مسيرات "جمعة النصر" و"جمعة الغضب" في جمیع انحاء ايران

شارك جميع الايرانيين في مسيرات "جمعة النصر" و"جمعة الغضب" في جمیع انحاء ايران تنديدا بالعدوان الصهيوني على ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت مسيرات "جمعة النصر" و"جمعة الغضب" في جمیع انحاء ايران تنديدا بالعدوان الصهيوني على ايران بعد صلاة الجمعة.

مدينة مشهد المقدسة:

مدينة بوشهر:

مدينة بيرجند:

مدينة دير:

مدينة اهواز:

يتبع...

رمز الخبر 1959628

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