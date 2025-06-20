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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٠٢ م

وزارة الخارجية الايرانية: على العالم أن يمنع المعتدي من التلاعب بالحقائق!

وزارة الخارجية الايرانية: على العالم أن يمنع المعتدي من التلاعب بالحقائق!

أكدت وزارة الخارجية الايرانية على العالم أن يمنع المعتدي من التلاعب بالحقائق! لم يكتفِ الكيان الصهيوني بالعدوان العسكري على إيران، بل شنّ حربًا على الحقيقة والضمير الإنساني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نُشرت رسالة على صفحة وزارة الخارجية على منصة إكس، جاء فيها: على العالم أن يمنع المعتدي من التلاعب بالحقائق! لم يكتفِ الكيان الصهيوني بالعدوان العسكري على إيران، بل شنّ حربًا على الحقيقة والضمير الإنساني.

واضافت: حظرت إسرائيل تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للهجمات الصاروخية الإيرانية". لماذا؟ لإخفاء الحقائق: فبينما تستهدف إيران أهدافًا عسكرية بدقة، تتعمد إسرائيل قتل المدنيين، وتُسبب حزنًا لا يُحصى للعائلات باستهداف مئات المواطنين الإيرانيين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير المستشفيات.

ودعت إيران وسائل الإعلام الدولية لفضح جرائم الحرب الإسرائيلية. لا تنسوا: إسرائيل هي من بادرت بهذا العدوان غير المبرر على دولة محبة للسلام.

/انتهى/

رمز الخبر 1959626

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