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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٣٣ م

وزير الخارجية الايراني: هجوم الكيان الصهيوني على المنشآت النوویة الإیرانیة يعتبر جریمة حرب

وزير الخارجية الايراني: هجوم الكيان الصهيوني على المنشآت النوویة الإیرانیة يعتبر جریمة حرب

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال كلمته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن إيران تحتفظ بكامل حقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير، واصفاً ما حدث بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عراقجي قال: "لقد تعرضت إيران لهجوم مباشر من كيان ينفذ منذ عامين عمليات إبادة جماعية في فلسطين ويواصل احتلال أراضي دول الجوار. هذا الكيان خرق المادة الثانية من ميثاق مجلس حقوق الإنسان وشن عدواناً سافراً على أراضينا."

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت منشآت عامة، مستشفيات، وحتى منشآت نووية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً هذه الهجمات "أعمالاً إرهابية ممنهجة وجرائم حرب موثقة."

وأضاف: "تم خلال هذه الاعتداءات اغتيال عدد من المسؤولين والمواطنين الإيرانيين، في وقتٍ كنا على وشك التوصل إلى اتفاق نووي واعد مع الولايات المتحدة بتاريخ 15 يونيو. هذا العدوان جاء لإجهاض هذا المسار الدبلوماسي."

وشدّد عراقجي على أن الاعتداء الإسرائيلي على إيران لا يمكن تبريره بأي شكلٍ من الأشكال، وأي محاولة لتبريره تُعدّ تواطؤاً صريحاً مع الجريمة، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة واضحة لهذا العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

/انتهى/

رمز الخبر 1959645

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