بدء محادثات وزير الخارجية الايراني مع وزراء خارجیة الترویکا الأوروبیة وکالاس فی جنیف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدات المحادثات بين وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن القضية النووية في جنيف.

وكان وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، أعلن أن لقاءً سيُعقد يوم الجمعة 20 يونيو 2025 بين الوفد الإيراني ووزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بالإضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك في مدينة جنيف السويسرية.

وفي تصريح صحفي، أكد عراقجي صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن التحضير لاجتماع مشترك بين الطرفين، موضحاً أن اللقاء جاء بطلب من الدول الأوروبية الثلاث، وسيُخصص لبحث المستجدات السياسية والملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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