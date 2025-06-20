بيان وزير الخارجية الإيراني عقب اجتماعه مع مسؤولين اوروبيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي، أصدر بياناً عقب اجتماعه مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في جنيف – (20 يونيو 2025 م).

اليوم عقدنا اجتماعاً في جنيف مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.

1- في هذا الاجتماع، تم التعبير عن القلق الجاد للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيال امتناع الدول الثلاث عن إدانة العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني، وقد تم التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل بقوة وحزم ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس ضد هذا الكيان، بهدف وقف العدوان ومنع تكراره.

2- كما تم التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني ذو طبيعة سلمية ويخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي، فإن الهجوم على المنشآت النووية السلمية في إيران يُعد جريمة كبرى وانتهاكًا صارخًا للقواعد الآمرة وللقانون الدولي. وفي هذا السياق، أعربنا عن قلقنا الشديد وانتقادنا لامتناع الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي عن إدانة هذه الهجمات.

3- في حال وقف العدوان ومحاسبة المعتدي على الجرائم التي ارتكبها، فإن إيران على استعداد للنظر في الحلول الدبلوماسية. وفي هذا الصدد، أوضحتُ بشكل صريح وشفاف أن القدرات الدفاعية لإيران ليست قابلة للتفاوض.

4- نحن نرحب باستمرار الحوار مع الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي، ونعلن عن استعدادنا للقاء مجدد في المستقبل القريب.

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