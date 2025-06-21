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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٢٥ ص

عراقجي يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

عراقجي يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وأفاظت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية عباس عراقجي وصل صباح اليوم السبت إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وقال وزير الخارجية بخصوص هذا الاجتماع: "سنناقش فيه مع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي باسطنبول الهجوم الصهيوني على بلادنا بشكل مفصل".

وكان عراقجي قال في حديث لشبكة إن بي سي: "هناك حاليا غياب للثقة مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "ربما لدى واشنطن مخطط للهجوم على إيران وكانت بحاجة فقط إلى المفاوضات كغطاء".

وأكد وزير الخارجية: "طريق الدبلوماسية سيكون ممهدا لكن يجب أولا وقف العدوان الإسرائيلي".

/انتهى/

رمز الخبر 1959663
جواد ماستری فراهانی

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