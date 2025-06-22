منشأة فوردو النووية لم تتضرر بشكل خطير/ادعاء ترامب مجرد "خدعة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد منان رئيسي، نائب أهالي قم في مجلس الشورى الإسلامي: بناءً على معلومات دقيقة، أستطيع أن أؤكد أنه خلافًا لادعاءات الرئيس الأمريكي الكاذب، لم تتضرر منشأة فوردو النووية بشكل خطير، وأن معظم الأضرار التي لحقت بها كانت على الأرض فقط، ويمكن إصلاحها.

وأضاف: "أؤكد بثقة أن ما كان يمكن أن يُشكل خطرًا على الناس قد أُخلي مسبقًا، ولله الحمد، لم تُسجل أي إشعاعات نووية".

وصرح ممثل أهالي قم في مجلس الشورى الإسلامي: "كفى خداعًا من ترامب بشأن تدمير فوردو، فقد كان حجم هذه الهجمات سطحيًا لدرجة أنه لم يُسجل حتى الآن أي استشهاد من هذا الموقع".

وأوضح الرئيس: "لكننا نعتبر هذا العدوان الأمريكي أيضًا دخولًا مباشرًا من جانب أمريكا في الحرب، والآن إيران هي التي تُحدد كيفية وأسلوب الرد على هذا الغباء الأمريكي الواضح".

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