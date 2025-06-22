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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٣٨ م

بزشكيان ردا على العدوان الامريكي: اضطرت أمريكا إلى التدخل بعد ما شهدت عجز الكيان الصهيوني

بزشكيان ردا على العدوان الامريكي: اضطرت أمريكا إلى التدخل بعد ما شهدت عجز الكيان الصهيوني

 أدان الرئيس بزشكيان العدوان الأمريكي على بعض المنشآت النووية في البلاد الليلة الماضية  بشدة وقال:"هذا العدوان أظهر أن الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي للأعمال العدائية للكيان الصهيوني ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الرئيس مسعود بزشكيان على الرغم من أنهم حاولوا في البداية إخفاء دورهم، ولكن بعد الرد الحاسم والرادع للقوات المسلحة لبلدنا والعجز الواضح للكيان الصهيوني، فقد دخلوا بشكل مباشر في ساحة الحرب.

وأضاف حول عدوان الكيان الصهيوني على بلادنا رغم المشاكل والشهادات الجماعية للقادة والعلماء والشعب العزيز في بلادنا: "حان الوقت الآن لتنحية الخلافات جانبا وتفعيل القدرات الهائلة للشعب". لقد أظهرت الأمة الإيرانية مرارا وتكرارا أنها لن تدخر جهدا للحفاظ على مياه هذه الأرض وتربتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1959750

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