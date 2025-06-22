ولايتي: العدوان على المنشآت النووية انتهاك واضح للقانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال علي أكبر ولايتي، في رسالةٍ أدان فيها العدوان على المنشآت النووية السلمية الايرانية والحق في الرد المشروع على هذا الهجوم: من الضروري الاشارة إلى النقاط التالية:

1. يشهد العالم والساحة الدولية، وخاصةً منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط) شديدة الحساسية، تغيراتٍ جذرية، والتوازنات والمعادلات السابقة تتغير بسرعة.

2. أظهر ترامب، مثل دميته نتنياهو، أنه يُمارس عمله على الساحة الدولية دون تفكيرٍ وضد مصالح أمريكا.

3. غرب آسيا ليس غرينلاند، ومضيق هرمز يختلف اختلافًا جوهريًا عن قناة بنما.

4. ولأول مرة، أدان وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشدة وحزم أفعال النظام الغاصب وداعميه، ولم يسبق أن شهدنا هذا التضامن بهذا القدر من الجدية والحزم بين الدول الإسلامية في القضايا الدولية. تعكس هذه الوحدة مواقف الدول الإسلامية والعربية تجاه أمريكا والصهيونية.

5. الآن وقد بدأت أمريكا الحرب، فعليها أن تعلم أن نهايتها ليست بيدها، وأن الكلمة الفصل ستكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

6. لن يبقى لأمريكا وقواعدها مكان في هذه المنطقة والعالم الإسلامي. لقد هاجمت أمريكا قلب العالم الإسلامي، وعليها أن تنتظر عواقب ذلك التي لا تحمد عقباها، لأن الجمهورية الإسلامية لن تتسامح مع أي إهانة أو عدوان عليها.

وأخيرًا، إذا استخدمت القوات الأمريكية أي دولة في المنطقة أو أي مكان آخر لضرب إيران، فستكون هدفًا مشروعًا لقواتنا المسلحة.