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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:١١ ص

الصحة الايرانية: ​​تعلن عدم تسجيل أي تلوث إشعاعي في محيط المنشآت النووية

الصحة الايرانية: ​​تعلن عدم تسجيل أي تلوث إشعاعي في محيط المنشآت النووية

أصدرت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية بيانًا أدانت فيه العدوان العسكري الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، وأعلنت عدم تسجيل أي تلوث إشعاعي في المناطق المجاورة للمنشآت النووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان رقم 4 الصادر عن مركز معلومات الأزمات بوزارة الصحة، يوم الأحد: بناءً على أحدث تقييمات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ورصد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أُعلن عدم تسجيل أي تلوث إشعاعي في المناطق المجاورة للمنشآت النووية.

وورد في البيان: تُدين وزارة الصحة في جمهورية إيران الإسلامية بشدة العمل العسكري الأمريكي لمهاجمة المنشآت النووية السلمية للبلاد، والذي يُعدّ انتهاكًا صارخًا للأنظمة الدولية، بما في ذلك اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.

واضاف: بناءً على أحدث تقييمات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومراقبة الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

- لم يُبلّغ عن أي تلوث إشعاعي في المناطق المجاورة للمنشآت النووية.

- نُقل مصابو الهجمات إلى مراكز طبية وخضعوا لفحوصات متخصصة، وجميعها خالية من أي تلوث إشعاعي.

- لا حاجة لاتخاذ تدابير وقائية أو علاجية محددة.

/انتهى/

رمز الخبر 1959772
جواد ماستری فراهانی

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