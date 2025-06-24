تجمع جماهيري حاشد في طهران دعماً للقوات المسلحة في المواجهة مع الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه احتشد جمع غفير من أبناء طهران في ساحة الثورة، حيث عبّروا عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة في التصدي لجرائم الكيان الصهيوني وردّه على العدوان الذي استهدف الأراضي الإيرانية، مؤكدين ضرورة يقظتها إزاء أي تحرك من قبل هذا الكيان.

وشارك في هذا التجمع مواطنون من مختلف الفئات، من رجال ونساء وأطفال، رافعين الأعلام الإيرانية وصور قائد الثورة الإسلامية والشهداء، بالإضافة إلى لافتات كُتبت عليها شعارات مثل: "صامدون حتى النهاية"، "أمريكا شريكة في جميع جرائم الكيان الصهيوني"، "لا للسلام المفروض، نعم للسلام المستدام"، "لبّيك يا خامنئي".

كما ردد المشاركون هتافات منددة بأمريكا والكيان الصهيوني، منها: "لا للتسوية، لا للاستسلام، المعركة مع أمريكا"، "الموت لأمريكا"، "الموت لإسرائيل قاتلة الأطفال"، مؤكدين دعمهم المطلق للقوات المسلحة وتمسكهم بالوحدة الوطنية خلف القيادة.

وردد الحاضرون أيضًا شعارات داعمة لقوات حرس الثورة الإسلامية، والجيش الإيراني، وقوات التعبئة، وقوى الأمن الداخلي