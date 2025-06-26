حرس الثورة: عملياتنا أثبتت أننا لا نترك أي عدوان دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر حرس الثورة الاسلامية بيانا حول الحرب المفروضة مع الكيان الصهيوني، وقال: إن هدوء وحكمة وثبات قائد الثورة منذ اليوم الأول للحرب المفروضة في تشكيل التعبئة الوطنية في مواجهة المعتدين كان رصيداً آخر متنامٍ ومستقر يذكرنا جميعاً بالدور المتميز للإمامة في وحدة النظام الإسلامي.

واضاف: دخول الجيش الأمريكي المجرم والمهزوم إلى ساحة المعركة لإنقاذ جنود الجيش الصهيوني المساكين لم ينجح في تغيير المعادلات في ساحة المعركة وتفوق إيران.

وتابع: کان الجيش الصهيوني الإرهابي هو البادئ بالحرب المفروضة، لكن نهايتها جاءت على يد أبناء الأمة الشجعان في القوات المسلحة، وخاصة القوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية، في الموجة الـ22 من عملية "الوعد الصادق 3". كانت ضربتهم النهائية قاتلة لدرجة أن "صرخة وقف إطلاق النار للعدو" ارتفعت من حناجر الکیان الصهيوني الوحشي والرئيس الأمريكي الوهمي.