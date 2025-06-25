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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٥٢ م

استشهاد قائد مقر خاتم الأنبياء متأثرا بجراحه جراء العدوان الصهيوني

استشهاد قائد مقر خاتم الأنبياء متأثرا بجراحه جراء العدوان الصهيوني

أعلن مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي عن استشهاد اللواء علي شادماني، قائد المقر، متأثراً بجراحه البليغة التي أُصيب بها جراء قصف جوي شنه الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي قال في بيانه، "اللواء المجاهد والفدائي، علي شادماني، أحد القادة الشجعان والمخلصين في طريق الإسلام، التحق بركب شهداء المقاومة بعد إصابته بجراح خطيرة نتيجة القصف الوحشي الذي نفذه الكيان الصهيوني الغاصب."

وقدّم البيان التعازي والتبريكات باستشهاد اللواء شادماني إلى الإمام المهدي (عجل الله فرجه)، والقائد العام للقوات المسلحة سماحة السيد علي الخامنئي، وعائلته الكريمة، ورفاقه من الشهداء، وأبناء الشعب الإيراني المقاوم.

وأضاف البيان: "بعون الله أن درب هذا القائد المجاهد سيُستكمل بصلابة وإرادة أقوى على يد المجاهدين الشرفاء في جبهات المقاومة."

رمز الخبر 1959931

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