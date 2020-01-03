رئيس الحركة الإسلامية في باكستان يدين اغتيال الجنرال سليماني

اصدر رئيس الحركة الاسلامية في باكستان العلامة السيد ساجد علي النقوي بيان تنديد وتعزية بإستشهاد اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس .

اليكم نص البيان:

( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ )

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ( صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم )

أدان سماحة السيد ساجد علي النقوي زعيم الشيعة في باكستان بأشد العبارات العدوان الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد الحاج اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وعدد من كوادر الحشد الشعبي،

وأكد سماحته بأن هذا الفعل الإجرامي ما هو إلى سلسلة لجرائم النظام الأمريكي والإسرائيلي الغاصب سعياً منهم للهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها .

مؤكداً بأن هذه الجريمة النكراء ما هي إلا دلالة على وجه الإرهاب الحقيقي في المنطقة ومن يقف خلف المجموعات الإرهابية ويساندها ويقوم بصناعتها .

وعلى أمريكا واسرائيل تحمل تبعات هذا العدوان الغاشم الذي تجاوز كافة الحدود.

وتقدم سماحة السيد ساجد علي النقوي بالعزاء لسماحة آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله) والشعب الإيراني والأمة الإسلامية ومحمور المقاومة باستشهاد الأخ المجاهد القائد الحاج اللواء قاسم سليماني”رحمه الله” الذي كان نموذجاً للجهاد والعطاء والتضحية والتي شهدتها كل الميادين

ومحاور المقاومة التي ستزيد عزماً وقوة وعطاء بفضل دماءه الطاهرة الزكية .

وتوجه سماحته بالعزاء للشعب العراقي بإستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من كوادر الحشد الشعبي .

وأضاف سماحته “نشيد و نثني للشهيدين القائدين الرائدين بما قدموه لخط المقاومة والمستضعفين ضد الاستعمار والظلم.

وختم سماحته بالرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم .