عراقجي: أي تهديد تجاه ايران لن يؤدي إلا إلى إظهار القوة الحقيقية لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على موقع التواصل الاجتماعي X: "إن براعة الإيرانيين ومتانتهم معروفة جيدًا في سجادنا الرائع؛ سجاد منسوج بساعات من العمل الشاق والصبر الذي لا ينضب. لكن كشعب، فإن أساسنا الفكري بسيط وواضح للغاية: نحن نعرف قيمتنا، ونقدر استقلالنا، ولن ندع الآخرين يقررون مصيرنا أبدًا".

وتابع: "إذا كان ترامب يريد حقًا التوصل إلى اتفاق، فعليه التخلي عن لهجته المهينة وغير المقبولة تجاه سماحة قائد الثورة الاسلامية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، والتوقف عن إيذاء الملايين من أتباعه المخلصين والصادقين".

وفي إشارة إلى طلب الكيان الصهيوني المساعدة من اميركا في عدوانه على إيران، أضاف عراقجي: "إن الشعب الايراني العظيم والقوي، الذي أظهر للعالم أن الكيان الإسرائيلي لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى "الأب" للهروب من الدمار الذي تسببه صواريخنا، لن يتحمل التهديد والإهانة".

وحذر عراقجي المسؤولين الصهاينة والأمريكيين قائلاً: "إذا أدى الوهم إلى أخطاء أكبر، فإن إيران ستكشف بلا شك عن قوتها الحقيقية؛ قوة ستقضي نهائيًا على أي وهم حول قوة إيران".

واختتم وزير الخارجية رسالته بعبارة: "الخير يجلب الخير، والاحترام يولد الاحترام".

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