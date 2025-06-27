وزير الخارجية الايراني والهندي يناقشان العلاقات الثنائية والعداون الصهيوامريكي على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي بعد ظهر الجمعة بشأن العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة بعد العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران وإعلان وقف العدوان الإسرائيلي.

وفي معرض شرحه وتوضيحه للوضع الراهن، قال وزير خارجية بلادنا: إن المجتمع الدولي ملزم بمحاسبة النظام الصهيوني والولايات المتحدة على انتهاكهما للقوانين والأنظمة الدولية نتيجة الانتهاك الصارخ لوحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية.

ورحب وزير الخارجية الهندي بوقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في أن يساعد هذا الوضع في تخفيف التوتر في المنطقة. كما أعرب عن تقديره للمشاورات الدبلوماسية الجارية خلال هذه الفترة، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهودها في إنشاء المرافق القنصلية بين البلدين.

/انتهى/