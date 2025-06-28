إيجئي: من الطبيعي تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش مراسم تشييع شهداء الاقتدار، صرّح حجة الإسلام والمسلميّن إيجئي، رئيس السلطة القضائية، مشيرًا إلى الرسالة الكامنة في قلب هذا التجمع الجماهيري الحاشد لتوديع شهداء الاقتدار، قائلاً: "لقد أثبت شعبنا، بحضوره الحماسي والواعي في مراسم تشييع الأجساد الطاهرة لشهداء الاقتدار، أنه حسيني، وأن استشهاد قادته وعلمائه وأبناء وطنه وأحبائه لا يمنعه من تحقيق هدفه المقدس فحسب، بل تُسرّع هذه الأحداث من تحقيقه".

وقال رئيس القضاء: "لقد أثبت شعبنا مرة أخرى أنه، بالاعتماد على إمامه الشهيد، حضرة أبو عبد الله الحسين (عليه السلام)، لن يقبل بالذل بأي شكل من الأشكال، ولن يستبدل كرامته بأي شيء آخر".

وصرح حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي: "إن الشعب الإيراني العظيم سينتصر في الميدان لا محالة، وسيُباد المجرمون كما شهد التاريخ، وإن مصير أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الدنيء والمُهين سيكون الدمار والفناء".

وأكد رئيس القضاء: "لقد أثبت شعبنا في الأحداث الأخيرة أنه يتمتع بروح ملحمية، وحماسة وطنية، وإيمان راسخ، وثقة بالنفس. إن شعبًا بهذه الصفات سينتصر في الميدان لا محالة".

وفي إشارة إلى القرار الأخير لمجلس الشورى الإسلامي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب تصرفات المؤسسة المخالفة للمعايير، قال رئيس السلطة القضائية: "عندما تتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع عدو الأمة الإيرانية وتقدم له معلومات عن منشآتنا النووية، فلا ينبغي لها أن تتوقع من إيران أن تفتح ذراعيها لها. إن الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية وامتثالها للقوانين الدولية أمرٌ أيدته الوكالة، لكن مسؤولي الوكالة اتخذوا خطواتٍ تتعارض مع نهج إيران التفاعلي، لذا من الطبيعي أن نتوقف عن التعاون مع هذه المؤسسة كما في السابق ونعلق نهجنا التفاعلي".

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