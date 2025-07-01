رئيس الوزراء الباكستاني يوقع سجل التعازي لشهداء العدوان الصهيوني على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن السفير الإيراني لدى باكستان"رضا أميري مقدم"، وعددا من الدبلوماسيين الايرانيين كانوا في استقبال "شريف" ومرافقيه بمبنى السفارة اليوم.

وقد رافق شريف، خلال هذه الزيارة، كل من السيناتور "محمد إسحاق دار" نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، والسيدة "آمنة بلوش" القائمة بأعمال وزارة الخارجية، و"طارق فاطمي" المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني.

وفي محادثته مع السفير الإيراني، جدد رئيس الوزراء الباكستاني دعم وتضامن شعب اسلام اباد مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مؤكدا بأن باكستان تقف إلى جانب إيران في هذه المرحلة الحساسة.

وفي سايق متصل، اصدر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بيانا صرح فيه، بان "شريف" عبر خلال زيارته للسفارة الإيرانية ولقائه بالسفير اميري مقدم، عبر عن تقديره الكبير لمقاومة وشجاعة الشعب الإيراني ودعا لشهداء هذا الحادث بالرحمة، وللجرحى بالشفاء العاجل.

كما قدم رئيس وزراء باكستان تحياته الحارة وأطيب تمنياته لسماحة قائد الثورة الإسلامية في ايران، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ولرئيس الجمهورية الإسلامية الدكتور مسعود بزشكيان.