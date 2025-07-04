الجماعة الإسلامية الباكستانية:سيُقابل التهديد الموجه لسماحة آية الله الخامنئي بردٍّ من احرار العالم

وكالة مهر للأنباء، انه صرّح معراج الهدى صديقي، العضو البارز في الجماعة الإسلامية الباكستانية، في حديث مع مراسل وكالة مهر، في إشارة إلى التطورات في المنطقة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023: مع بداية طوفان الأقصى، أدرك العالم أن روح الثورة الإسلامية الإيرانية تقف وراء كل حركة تحرير لتحرير القدس. بعد طوفان الأقصى، استشهد إسماعيل هنية في إيران، وهذا يُظهر أن الكيان الصهيوني يُدرك جيدًا أن إيران تلعب دورًا محوريًا في محور المقاومة.

وأضاف المسؤول الباكستاني: في 13 يونيو، شنّ الكيان الصهيوني عدوانًا واسع النطاق على إيران. داخل البلاد، حاول عملاء الموساد أيضًا استهداف القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين. إلا أن القيادة الإيرانية، وخاصةً صمود آية الله الخامنئي، حافظ على البلاد وأنقذها من الأزمة. في البداية كان الوضع مربحا ولصالح إسرائيل، لكن الصواريخ التي أطلقتها إيران قلبت الموازين. دُمّر ت"القبة الحديدية"، واستُهدفت مقر الموساد، وانهارت أسطورة إسرائيل التي لا تُقهر.

الكيان الصهيوني يُدرك جيدًا أن إيران تلعب دورًا محوريًا في محور المقاومة

وفي إشارة إلى جرائم الولايات المتحدة الأخيرة ضد إيران، قال: عندما شنّت إيران هجمات مضادة واستهدفت قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، اضطرت واشنطن إلى التدخل لوقف الحرب. لقد قدّمت هذه التطورات إيران للعالم كقوة قادرة على الوقوف ومواجهة الولايات المتحدة مباشرةً.

وقال: بعد ردّ إيران على الولايات المتحدة، ارتبك رئيس البلاد بين مواصلة الحرب أو الانسحاب. لم تثبت إيران تفوقها العسكري في هذه المعركة فحسب، بل أثبتت أيضًا تفوقها الفكري والعقائدي.

ووصف سماحة قائد الثورة، آية الله علي الخامنئي، بأنه القائد الديني والسياسي الأكثر حبًا في العصر الحديث، وأضاف: لقد أحيا قائد الثورة الإيرانية سيرة النبي إبراهيم (عليه السلام)، والنبي موسى (عليه السلام)، والإمام الحسين (عليه السلام). واليوم، يقف أمام النمرود وفراعنة العصر، رافعًا راية الحسين عالية.

بينما خضع العديد من حكام المسلمين للغرب، تقف إيران وحيدة وتدافع عن كرامة الأمة الإسلامية وشرفها

وردًا على تهديدات ترامب لآية الله الخامنئي، قال هذا الزعيم السياسي الباكستاني: إذا جرت، لا سمح الله، محاولة للإضرار بآية الله الخامنئي، فلن يردّ الشعب الباكستاني فحسب، بل سيردّ أيضًا الاحرار في جميع أنحاء العالم. تنظر الأمة الباكستانية باحترام إلى شجاعة آية الله الخامنئي وقيادته الثورية، وتدعو له بالسلامة والصحة. ولا يقتصر هذا الدعم على الجماعة الإسلامية، بل يرى كل حر في باكستان نفسه إلى جانب آية الله الخامنئي.

واختتم الدكتور صديقي حديثه قائلاً: اليوم، بينما خضع العديد من حكام المسلمين للغرب، تقف إيران وحيدة وتدافع عن كرامة الأمة الإسلامية وشرفها.

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