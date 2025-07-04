بزشكيان: منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي تعتبر فرصة للتعاون بما يتماشى مع مصالح المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قبل مغادرته إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في القمة السابعة عشرة لمنظمة (إيكو)، قال الرئيس مسعود بزشكيان عن هدف هذه الزيارة: "تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثلاثية بين إيران وتركيا وباكستان، وتُعد الخطوة الأولى في التعاون الإقليمي بين 10 دول. وتشارك في هذه القمة أيضًا دول مثل أذربيجان وتركمانستان وأفغانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان".

وأضاف الرئيس: "ستُعقد القمة السابعة عشرة لمنظمة ايكو للتعاون الاقتصادي في جمهورية أذربيجان، وسيحضرها 10 رؤساء ومسؤولون رفيعو المستوى من الدول". يُعدّ هذا اللقاء فرصةً لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى إيجاد مجالات للتعاون المشترك بما يتماشى مع مصالح المنطقة.

وأكد بزشكيان على أهمية توسيع العلاقات الإقليمية، قائلاً: "من المأمول أن تُمهّد هذه الزيارة، بالإضافة إلى تعزيز التفاعلات السياسية، الطريق لتحسين الوضع في المنطقة، وإرساء السلام والاستقرار، وتعزيز التعاون بين الدول المجاورة، فكلما زاد التنسيق والتعاون بين دول المنطقة، قلّ جشع الأعداء في خلق حالة من انعدام الأمن".

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