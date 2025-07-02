بزشكيان: عازمون على الدفاع عن حدود إيران وأمنها وشعبها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في منشور نشره على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مسعود بزشكيان على عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية الجاد على الدفاع عن حدود البلاد وأمنها وشعبها، وكتب: لدينا تجارب عديدة في قلب الثقافة والحضارة الإيرانية لتخفيف آلام البشرية.

وأكمل منشوره: إيران زاخرة بالجمال. الصداقة تنتشر في كل ركن من أركانها. لطالما سعينا إلى بناء الجسور مع الدول، لا بناء الجدران.

وأكد الرئيس الايراني: نحن من انصار السلام ونعارض الحرب، وفي الوقت نفسه، عازمون على الدفاع عن حدود إيران وأمنها وشعبها.

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