إعادة تشغيل مطار "شهيد مدني الدولي" في تبريز

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن مدير عام العلاقات العامة في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، إعادة فتح مطار الشهيد مدني في تبريز، وأعلن أن أول رحلة جوية من تبريز إلى إسطنبول انطلقت من هذا المطار.

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