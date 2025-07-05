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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٢٣ م

إعادة تشغيل مطار "شهيد مدني الدولي" في تبريز

إعادة تشغيل مطار "شهيد مدني الدولي" في تبريز

تم إعادة تشغيل مطار الشهيد مدني الدولي في تبريز وإقلاع أول رحلة إلى إسطنبول.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن مدير عام العلاقات العامة في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، إعادة فتح مطار الشهيد مدني في تبريز، وأعلن أن أول رحلة جوية من تبريز إلى إسطنبول انطلقت من هذا المطار.

/انتهى/

رمز الخبر 1960248
یاسر المصری

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