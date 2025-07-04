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٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٨:٤٤ ص

منظمة الطيران تعلن عن إعادة فتح مطارات ايران امام الرحلات الداخلية والدولية

منظمة الطيران تعلن عن إعادة فتح مطارات ايران امام الرحلات الداخلية والدولية

بعد التنسيق بين الاجهزة المعنية بقطاع الطيران، وموافقة لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الطيران المدني، ونتيجةً لمراجعات سلامة وامان مُفصّلة في ظلّ الظروف الراهنة للبلاد، أُعيد تشغيل مطاري مهرآباد والإمام الخميني، بالإضافة إلى مطارات شمال وشرق وغرب وجنوب البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انهوفقًا لتقرير صادر عن العلاقات العامة لمنظمة الطيران المدني يتضمن الجدول الزمني المُخطط له، تشغيل الرحلات الداخلية والدولية في جميع مطارات البلاد، باستثناء مطاري أصفهان وتبريز، خلال النهار من الساعة الخامسة صباحًا حتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي .

كذلك، فور تجهيز البنية التحتية لمطاري أصفهان وتبريز، وفي غياب أي قيود أخرى، سينضم هذان المطاران أيضًا إلى شبكة النقل الجوي في البلاد.

وفي هذا الصدد، سُمح أيضًا للرحلات الدولية بالمرور فوق وسط وغرب البلاد خلال النهار من الساعة 5 صباحًا حتى 6 مساءً.

وتجدر الإشارة إلى أن سماء الجزء الشرقي من البلاد لا تزال مفتوحة لرحلات الترانزيت على مدار الساعة، وتستمر الرحلات في مطارات شرق البلاد في العمل على مدار الساعة كالمعتاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1960207

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