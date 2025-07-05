إيران هاجمت 5 قواعد عسكرية إسرائيلية، لكن تم حظر التقرير عن الإعلام

أفادت وكالة مهر للأنباء،أن التلغراف قالت في تقريرها إلى أن خمس منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا تعرضت لقصف بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية.

وبحسب الصحيفة، تهرب الجيش الإسرائيلي من الإجابة على أسئلة حول الأضرار التي لحقت به، مكتفيًا بالقول: "لا نعلق على مدى اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بقواعدنا. ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات المعنية حافظت على استمرارية عملياتها خلال العملية".

/انتهى/