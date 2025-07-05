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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٥٢ م

إيران هاجمت 5 قواعد عسكرية إسرائيلية، لكن تم حظر التقرير عن الإعلام

إيران هاجمت 5 قواعد عسكرية إسرائيلية، لكن تم حظر التقرير عن الإعلام

في حين يواصل الجيش الإسرائيلي ومجلس الوزراء رفض الكشف عن تفاصيل الأضرار التي سببتها الحرب الأخيرة مع إيران، فضحت صحيفة بريطانية الرقابة الإسرائيلية من خلال الكشف عن أن الصواريخ الإيرانية ضربت خمس قواعد عسكرية بشكل مباشر.

أفادت وكالة مهر للأنباء،أن التلغراف قالت في تقريرها إلى أن خمس منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا تعرضت لقصف بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية.

وبحسب الصحيفة، تهرب الجيش الإسرائيلي من الإجابة على أسئلة حول الأضرار التي لحقت به، مكتفيًا بالقول: "لا نعلق على مدى اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بقواعدنا. ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات المعنية حافظت على استمرارية عملياتها خلال العملية".

/انتهى/

رمز الخبر 1960251
یاسر المصری

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